В адрес новоизбранного президента Туркменистана продолжают поступать поздравления

Сердара Бердымухамедова, избранного новым президентом Туркменистана, приветствуют и поздравляют в эти дни главы государств и правительств, другие высокопоставленные руководители разных стран.

Сердара Бердымухамедова, избранного новым президентом Туркменистана, приветствуют и поздравляют в эти дни главы государств и правительств, другие высокопоставленные руководители разных стран.

Как передает Report, действующего главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и победившего на выборах Сердара Бердымухамедова лично поздравили по телефону король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа и вице-премьер-министр, министр по делам президента ОАЭ Мансур бин Зайед Аль Нахайян.

Поздравительные телеграммы в адрес Сердара Бердымухамедова направили президент ОАЭ Халифа Бин Заед Аль Нахаян и президент Израиля Ицхак Герцог.

Церемония инаугурации нового президента Туркменистана состоится во Дворце Рухыет 19 марта.