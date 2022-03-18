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В адрес новоизбранного президента Туркменистана продолжают поступать поздравления 

В адрес новоизбранного президента Туркменистана продолжают поступать поздравления  Сердара Бердымухамедова, избранного новым президентом Туркменистана, приветствуют и поздравляют в эти дни главы государств и правительств, другие высокопоставленные руководители разных стран.
В регионе
18 марта 2022 г. 15:53
В адрес новоизбранного президента Туркменистана продолжают поступать поздравления 

Сердара Бердымухамедова, избранного новым президентом Туркменистана, приветствуют и поздравляют в эти дни главы государств и правительств, другие высокопоставленные руководители разных стран.

Как передает Report, действующего главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и победившего на выборах Сердара Бердымухамедова лично поздравили по телефону король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа и вице-премьер-министр, министр по делам президента ОАЭ Мансур бин Зайед Аль Нахайян.

Поздравительные телеграммы в адрес Сердара Бердымухамедова направили президент ОАЭ Халифа Бин Заед Аль Нахаян и президент Израиля Ицхак Герцог.
Церемония инаугурации нового президента Туркменистана состоится во Дворце Рухыет 19 марта.

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