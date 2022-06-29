В адрес Гурбангулы Бердымухамедова начали поступать поздравительные послания

По случаю дня рождения в адрес председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступают поздравительные послания. Добрые пожелания Герою-Аркадагу, отмечающему юбилей – 65 лет, адресуют со всех стран мира.

По случаю дня рождения в адрес председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступают поздравительные послания. Добрые пожелания Герою-Аркадагу, отмечающему юбилей – 65 лет, адресуют со всех стран мира.

Как передает Report, нынешний нейтральный постоянно движущийся на пути прогресса Туркменистан по праву можно назвать творением бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова, чьи политику продолжает не менее способный лидер – новый президент страны Сердар Бердымухамедов.

Сегодняшний день - замечательная возможность для туркменистанцев выразить свое уважение, огромную признательность и искреннюю любовь к Гурбангулы Бердымухамедову, с именем которого связаны грандиозные по своим масштабам социально-экономические преобразования, расцвет отечественной культуры и искусства, духовное возрождение нации.

Благодаря активной международной деятельности Гурбангулы Бердымухамедова на посту президента, последовательно проводимой им миротворческой политике и прогрессивным международным инициативам, современный Туркменистан снискал авторитет мирового сообщества.

Гурбангулы Мяликгулыевич является автором целого ряда книг и научных работ, коих уже более 50. Часть из них были написаны в период нахождения на посту президента страны, что лишний раз подтверждает многогранную личность этой значимой не только для Туркменистана, но и для всего региона персоны.

Работа Гурбангулы Бердымухамедова с международными организациями и институтами достойна высших похвал. Так как усилиями Героя-Аркадага ежегодно проводились и продолжают проводиться по сей день международные форумы, страна участвует в мероприятиях глобального масштаба, организованных ООН, Евросоюзом, ОБСЕ, Советом Европы, СНГ, Стран членов движения неприсоединения и др. Колоссальная работа, проведенная им в организации стабильной и безопасной обстановки в регионе и общение и консультации с соседними странами привнесли в регион только позитивную атмосферу.

Понимая важность взаимовыгодных экономических и инфраструктурных сотрудничеств, господин Бердымухамедов уделял немалое внимание развитию логистики в стране и регионе (например, была сделана полная реконструкция Порта Туркменбаши) и сектора углеводородов (проект газопровода ТАПИ).

Гурбангулы Бердымухамедов является обладателем большого количества международных орденов и наград, в числе которых не последнее место занимают награда "Во имя мира на земле" ("Sülh naminə") и орден "Ulutürk ordeni", врученные ему учредителем и главным редактором международного журнала "Мир Азербайджана", руководителем национального фонда "Деде Горгуд" Эльдаром Исмаиловым в мае этого года.