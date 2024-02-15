В Новороссийске простятся с экипажем десантного корабля "Цезарь Куников"

В госучреждении "Администрация морских портов Черного моря" планируют завтра на своих предприятиях провести тематические собрания трудовых коллективов, на которых будет оглашен боевой путь корабля "Цезарь Куников", основные достижения команды и почтены ми

В российской "Администрации морских портов Черного моря" простятся с экипажем десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что администрация планирует завтра на своих предприятиях провести тематические собрания трудовых коллективов, на которых будет представлен боевой путь корабля "Цезарь Куников" и почтены минутой молчания погибшие моряки.

"К сожалению, в этот раз мы будем прощаться с экипажем большого десантного корабля "Цезарь Куников". Мы все искренне сопереживаем близким и родственникам наших отважных моряков",- заявили в учреждении.

Также отмечается, что будет проведен сбор средств в поддержку семей погибших, поскольку моряки корабля считаются пропавшими без вести и выплаты от государства их семьям не предусмотрены.

Кроме того, "Администрация морских портов Черного моря" обязуется провести набор добровольцев на службу в ВМС по контракту из числа сотрудников черноморских портов для возмещения потерь флота. На завтрашних собраниях будут формироваться их списки.

Напомним, что 14 февраля украинская сторона сообщила, что ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки (ГУР) уничтожили российский десантный корабль "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины - вблизи Алупки.

В свою очередь, Минобороны РФ не подтвердила факт уничтожения десантный корабль "Цезарь Куников".