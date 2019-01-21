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    В Абхазии при опрокидывании БТР погибли трое российских военнослужащих

    БТР-80 опрокинулся в ущелье на сложном участке дороги при следовании боевой техники
    © ТАСС

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Абхазии трое российских военнослужащих погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Отмечается, что БТР-80 опрокинулся в ущелье на сложном участке дороги при следовании боевой техники. В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту.

    Рассматривается несколько причин случившегося, в числе которых техническая неисправность и человеческий фактор.

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