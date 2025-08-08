В Абайской области Казахстана потратили почти $2 млн якобы из-за ЧС

средства предназначались якобы на капитальный ремонт котельной

Отдел ЖКХ в Аягозском районе Абайской области Казахстана закупил оборудования более чем на 1 млрд тенге ($1,9 млн). Под предлогом предотвращения последствий ЧС закуп провели способом из одного источника, но никакого ЧС в 2025 году на территории района не объявлялось.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что средства предназначались якобы на капитальный ремонт котельной.

"Дополнительно установлено, что 10 ноября 2023 года отделом уже был заключен аналогичный договор на установку нового котла с трехлетним гарантийным сроком на сумму 110 млн тенге ($203,7 тыс.)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Незаконно заключенный договор отменен, а руководитель отдела ЖКХ привлечен к ответственности.