В Абайской области Казахстана потратили почти $2 млн якобы из-за ЧС

Отдел ЖКХ в Аягозском районе Абайской области Казахстана закупил оборудования более чем на 1 млрд тенге ($1,9 млн). Под предлогом предотвращения последствий ЧС закуп провели способом из одного источника, но никакого ЧС в 2025 году на территории района не объявлялось.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что средства предназначались якобы на капитальный ремонт котельной.
"Дополнительно установлено, что 10 ноября 2023 года отделом уже был заключен аналогичный договор на установку нового котла с трехлетним гарантийным сроком на сумму 110 млн тенге ($203,7 тыс.)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Незаконно заключенный договор отменен, а руководитель отдела ЖКХ привлечен к ответственности.