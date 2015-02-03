​В 81 регионе Турции пройдут мероприятия, посвященные битве под Чанаггала

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В 81 регионе Турции пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею битвы под Чанаггала.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", решение об этом было принято в министерстве молодежи и спорта Турции. Мероприятия стартуют 9 февраля под девизом "За единый полумесяц". До июня месяца мероприятия пройдут в 50 провинциях Турции, а до конца года еще в 31 провинции.

На мероприятиях будут открыты фотовыставки, участники смогут прослушать рассказы и песни, посвященные знаменитой битве.