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    ​В 81 регионе Турции пройдут мероприятия, посвященные битве под Чанаггала

    На мероприятиях будут открыты фотовыставки, участники смогут прослушать рассказы и песни, посвященные знаменитой битве

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В 81 регионе Турции пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею битвы под Чанаггала.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", решение об этом было принято в министерстве молодежи и спорта Турции. Мероприятия стартуют 9 февраля под девизом "За единый полумесяц". До июня месяца мероприятия пройдут в 50 провинциях Турции, а до конца года еще в 31 провинции.

    На мероприятиях будут открыты фотовыставки, участники смогут прослушать рассказы и песни, посвященные знаменитой битве.

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