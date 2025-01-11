В 23 провинциях Ирана из-за нехватки электроэнергии приостановлена деятельность предприятий

В 23 иранских провинциях деятельность государственных и частных предприятий временно приостановлена ​​из-за загрязненности воздуха и в целях экономии электроэнергии.

В 23 иранских провинциях деятельность государственных и частных предприятий временно приостановлена ​​из-за загрязненности воздуха и в целях экономии электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в этих провинциях будут работать только медицинские учреждения.

Семестровые экзамены в ряде вузов Тегерана также перенесены.

Отметим, что в Иране насчитывается 31 провинция. В последние месяцы в регионах наблюдается нехватка топлива и электроэнергии. По мнению экспертов, чтобы устранить дефицит в этой сфере, власти Тегерана временно закрывают предприятия, обосновывая свое решение загрязненностью воздуха.