В 2050 году в Армении будут жить всего 2,4 млн. человек

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ К 2050 году, население Армении составит 2,4 млн. человек, тогда как в Азербайджане будут жить 10,8 млн. человек.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в исследовании НПО Population Reference Bureau.

В исследовании отмечается, что в настоящее время в Армении и в Азербайджане проживают 3 млн. и 9,8 млн. человек, соответственно.

Также отмечается, что в 2016 году жителей Армении старше 65 лет составляет 11%, в Азербайджане же - 6%. Число молодых граждан у Азербайджана также выше, чем у Армении.

Среди стран региона, население к 2050 году сократится также и у Грузии (с 4 до 3 млн. человек), России (со 144 до 136 млн. человек). У Турции и Ирана же население увеличится до 93,5 и 91,8 млн. человек соответственно.

Всего в мире же, в 2050 году будут жить 9,8 млрд. человек, из которых лишь, 1,371 млрд. человек будут жить в развитых странах.