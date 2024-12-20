В 2025 году Узбекистан планирует направить $43 млрд на реализацию 300 проектов

В следующем году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд.

В следующем году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год с участием президента Шавката Мирзиёева.

В пресс-службе главы государства отметили, что это позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить производство 662 новых вида продукции, способных конкурировать с импортом.

В ходе совещания Мирзиёев подчеркнул необходимость адресной работы с иностранными инвесторами, расширения условий для них и качественной реализации всех достигнутых договоренностей. Цель - к 2030 году удвоить годовой объем экспорта, доведя его до $45 млрд.

Было отмечено, что в 2024 году объем инвестиций в экономику вырос в 1,3 раза, превысив $36 млрд. Благодаря этому с начала года введено в эксплуатацию 560 крупных и средних проектов, общая стоимость которых составляет 70 трлн сумов. Это также позволило создать базу для увеличения экспорта на $1 млрд в следующем году.

Всего с 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено $188 млрд инвестиций, из которых $87 млрд составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30%, что стало основой для устойчивого экономического роста.