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С начала года в Армении открыто около 300 компаний с иранским капиталом

С начала года в Армении открыто около 300 компаний с иранским капиталом За первое полугодие 2023 года в Армении было открыто около 300 компаний и предприятий с иранским капиталом.
В регионе
25 августа 2023 г. 13:59
С начала года в Армении открыто около 300 компаний с иранским капиталом

За первое полугодие 2023 года в Армении было открыто около 300 компаний и предприятий с иранским капиталом.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом министр экономики Армении Ваан Керобян заявил в беседе с журналистами на полях выставки "Свободные экономические зоны Ирана" в Ереване.

Он добавил, что Иран находится на втором месте после России по объемам инвестиций в армянскую экономику.

"Это хороший темп, однако у нас есть возможности для его увеличения", - сказал Керобян.

По прогнозам министра, в текущем году товарооборот между странами может достигнуть $800 млн, однако этот показатель нельзя считать удовлетворительным, поскольку он в разы меньше обозначенной главами Армении и Ирана целевой отметки в $3 млрд. Керобян подчеркнул, что несмотря на почти двузначный рост товарооборота за последние два года темпы замедлились.

"Нам необходимо найти новые возможности для того, чтобы довести товарооборот до планки, обозначенной главами двух государств", - сказал Керобян.

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