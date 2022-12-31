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В 2023 году Казахстан снизит объемы экспорта своего газа в Китай

В 2023 году Казахстан снизит объемы экспорта своего газа в Китай В будущем году Казахстан снизит объемы экспорта своего газа в соседний Китай в виду роста спроса на голубое топливо на внутреннем рынке.
В регионе
31 декабря 2022 г. 12:52
В 2023 году Казахстан снизит объемы экспорта своего газа в Китай

В будущем году Казахстан снизит объемы экспорта своего газа в соседний Китай в виду роста спроса на голубое топливо на внутреннем рынке.

Как передает Report со ссылкой на inbusiness.kz, об этом заявил казахстанский эксперт по нефтегазовым проектам Нурлан Жумагулов.

"За последние два года объект экспорта газа в Китай по газопроводу Казахстан - Китай снизился почти вдвое, с 13 млрд м3 в 2019 году до 7,2 млрд м3 в 2021-м. По итогам 2022 года экспорт газа ожидается не более 5,5 млрд м3 (за 10 мес. 2022 года экспорт составил 4,8 млрд м3, из которого в Китай экспортировано 4,6 млрд м3). Причина в том, что растет спрос на газ на внутреннем рынке республики", - сказал Жумагулов.

По его словам, рост спроса на газ объясняется все большим охватом газификацией регионов Казахстана и тем, что многие крупные промышленные предприятия, такие гиганты, как Арселор Миттал, предпочли углю газ.

По прогнозам Жумагулова, через два года Казахстан сможет столкнуться с дефицитом газа на внутреннем рынке и не сможет выполнять свои контрактные обязательства перед Китаем, которому обещал поставлять около 10 миллиардов кубометров газа в год.

"Оставшиеся после закачки обратно в пласт объемы газа распределяются следующим образом: часть отправляется на экспорт, в основном, в сторону соседнего Китая по газопроводу "Казахстан- Китай", остальное - остается на внутреннем рынке, потребности которого уже превысили отметку в 18 миллиардов м3", - сказал Жумагулов.

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