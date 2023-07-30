В 2022 году в РФ резко выросло число особо тяжких преступлений с участием подростков

Количество совершенных российскими подростками особо тяжких преступлений в 2022 году выросло на 22,5% и достигло максимума за последние пять лет.

Количество совершенных российскими подростками особо тяжких преступлений в 2022 году выросло на 22,5% и достигло максимума за последние пять лет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в докладе о работе уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за прошлый год.

Согласно документу, количество совершенных с участием несовершеннолетних особо тяжких преступлений возросло на 22,5 % и составило 2 256 фактов (в 2021 году - 1 841факт), что является самым большим показателем за последние пять лет.

При этом общее количество совершенных несовершеннолетними преступлений уменьшилось на 4,4% и составило 30,5 тыс. против 31,9 тыс. случаев в 2021 году.

С 3,1% до 2,9% в 2022 году снизилась и доля подростковой преступности в общей структуре уголовных преступлений. В совершении уголовных преступлений приняли участие 26,3 тыс. подростков, что на 9,7% меньше, чем годом ранее (29,1 тыс.).

В докладе выражается беспокойство значительным увеличением в структуре подростковой преступности числа таких преступлений, как изнасилование (+52,5 %) и мошенничество (+36,5 %).