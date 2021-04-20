О нас
Report Georgia
Аудио новости

В 2020 году в России предотвратили 44 теракта

В 2020 году в России предотвратили 44 теракта Были уничтожены более 50 боевиков
В регионе
20 апреля 2021 г. 14:25
В 2020 году в России предотвратили 44 теракта

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин на онлайн-брифинге.

"В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов", - сказал он.

По словам Кулягина, в прошлом году были уничтожены более 50 боевиков, задержано свыше 800 бандитов и их пособников, пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.

В минувшем году по решению НАК "сотрудниками компетентных органов проделана значительная работа по исполнению межведомственных комплексных планов по пресечению незаконного оборота средств поражения". "Только в 2020 году выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов", - сообщил Кулагин.

По словам представителя НАК, количество россиян, считающих вероятными теракты, сократилось за восемь лет в два раза.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент Совета ЕС находится с визитом в Грузии
Президент Совета ЕС находится с визитом в Грузии
20 апреля 2021 г. 15:23
Туркменистан и Афганистан подписали концепцию безопасности афганского участка газопровода ТАПИ
Туркменистан и Афганистан подписали концепцию безопасности афганского участка газопровода ТАПИ
20 апреля 2021 г. 15:16
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии
20 апреля 2021 г. 14:32
Михаил Саакашвили объявил о поездке в Грузию 
Михаил Саакашвили объявил о поездке в Грузию 
20 апреля 2021 г. 13:53
В Туркменистане продлили сроки тендера на строительство новых производств
В Туркменистане продлили сроки тендера на строительство новых производств
20 апреля 2021 г. 11:31
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 297 тыс. человек
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 297 тыс. человек
20 апреля 2021 г. 11:16
В жилом доме в России произошел взрыв, погиб ребенок
ВидеоВ жилом доме в России произошел взрыв, погиб ребенок
20 апреля 2021 г. 04:01
В Ереване задержано более 50 криминальных авторитетов
ФотоВ Ереване задержано более 50 криминальных авторитетов
19 апреля 2021 г. 22:39
СГБ Грузии: Имелись попытки намеренно ухудшить отношения с Азербайджаном
СГБ Грузии: Имелись попытки намеренно ухудшить отношения с Азербайджаном
19 апреля 2021 г. 21:30
ВС Турции обезвредили на севере Ирака 9 террористов
ВС Турции обезвредили на севере Ирака 9 террористов
19 апреля 2021 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi