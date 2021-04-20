В 2020 году в России предотвратили 44 теракта

Были уничтожены более 50 боевиков

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин на онлайн-брифинге.

"В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов", - сказал он.

По словам Кулягина, в прошлом году были уничтожены более 50 боевиков, задержано свыше 800 бандитов и их пособников, пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.

В минувшем году по решению НАК "сотрудниками компетентных органов проделана значительная работа по исполнению межведомственных комплексных планов по пресечению незаконного оборота средств поражения". "Только в 2020 году выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов", - сообщил Кулагин.

По словам представителя НАК, количество россиян, считающих вероятными теракты, сократилось за восемь лет в два раза.