В 2019 году изменятся правила получения шенгенских виз

Стоимость визы для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны будет повышена в 2019 году с 60 до 80 евро. Это предусмотрено изменениями в визовый кодекс Евросоюза, одобренный накануне депутатами Европарламента.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, которая инициировала реформу.

"Небольшое повышение позволит государствам-участникам Шенгенского соглашения поддерживать во всем мире достаточный консульский персонал для усиления контроля за безопасностью, а также для внедрения надлежащего компьютерного оборудования и программного обеспечения, не создавая препятствий для лиц, запрашивающих визы", - пояснил представитель ЕК.

По его словам, новые правила предусматривают более гибкие условия для часто путешествующих лиц с "положительной визовой историей", которые смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.

"Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Азербайджан и Армения", - заявил чиновник ЕК.