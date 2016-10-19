Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В прошлом году из Грузии эмигрировали 3 400 человек, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Грузстат, этот показатель на 3,1 тысяча человек меньше данных отрицательного сальдо 2014 года (6 500 человек). Однако положительное сальдо внешней миграции в Грузии не фиксировалось с 2009 года. В 2009 году положительное сальдо было 34, 2 тысяча человек.

Положительное сальдо внешней миграции сохранялось до 2011 года, однако в 2012 году в Грузии было зафиксировано отрицательное сальдо внешней миграции, и страну покинули 21 500 человек. По данным Грузстат, негативное сальдо внешней миграции в 2013 году составило 2,6 тысячи человек, а в 2014 году 6,5 тысячи человек.

По данным ведомства, в течение последних 25 лет самый высокий показатель отрицательного сальдо в Грузии был зафиксирован в 1995 году, и составил 127,0 тысячи человек.