46 военнослужащих погибли в ВС Армении в 2014 году

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В 2014 году в Вооруженных силах Армении погибли 46 военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на армянский сайт "Epress", согласно справке, распространенной ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, это на 15 случаев больше по сравнению с 2013 годом.

В документе отмечается, что 26 из 45 зафиксированных в 2014 году случаев смерти произошли по причине нарушения режима прекращения огня, 6 – в результате несчастных случаев, 4 – убийств, 2 – преднамеренных убийств, 3 – в результате нарушения правил боевого дежурства или службы, 3 – из-за проблем со здоровьем и недолжного оказания медпомощи. Также зафиксировано 3 самоубийства и одна смерть по причине нарушения правил обращения с оружием.