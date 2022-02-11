В 20 регионах России задержали 87 подпольных оружейников

ФСБ России задержала 87 подпольных оружейников в 20 регионах страны, изъято 274 единицы оружия, ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских.

ФСБ России задержала 87 подпольных оружейников в 20 регионах страны, изъято 274 единицы оружия, ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - сообщили в ФСБ. Прекращена деятельность 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Среди изъятого 4 пулемета, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат. Кроме того, у них изъяли более 27 тыс. патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.