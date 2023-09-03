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В 19 провинциях Турции объявили предупреждения из-за ливней

В 19 провинциях Турции объявили предупреждения из-за ливней Сильные ливни идут в центральной части Турции и на севере в черноморском регионе. Власти предупреждают жителей 19 провинций об опасности подтоплений и схода селей.
В регионе
3 сентября 2023 г. 17:26
В 19 провинциях Турции объявили предупреждения из-за ливней

Сильные ливни идут в центральной части Турции и на севере в черноморском регионе. Власти предупреждают жителей 19 провинций об опасности подтоплений и схода селей.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, от обильных осадков больше всего пострадал город Самсун.

Там ливень начался ночью и продолжается до сих пор. Канализация переполнилась, потоки воды хлынули на улицы города. В результате оказалось подтоплено несколько площадей и улиц, уровень воды на некоторых из них достигает 50 см. Нанесен ущерб десяткам автомашин, также подтоплены первые этажи жилых зданий. В одном из районов произошел обвал дорожного покрытия.

Из-за затопления некоторых участков междугородных шоссе в Самсуне на них образовались пробки, поскольку машины не могут преодолеть водные преграды. Также на некоторых участках дорог в городе затоплены подземные пешеходные переходы и тоннели.

Локальные подтопления произошли и в других городах черноморского побережья Турции. В центральной части страны в Конье также идет сильный ливень, канализация в некоторых районах не справляется.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin 19 vilayətində güclü yağışlarla əlaqədar xəbərdarlıq edilib

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