В 16 провинциях Турции проведены операции против членов FETÖ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В 16 провинциях Турции проведены операции против террористической организации FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в операциях участвовали 100 отрядов, состоящих из сотрудников полиции.

Согласно информации, операции проводились по 66 адресам, целью операций было задержание 58 человек, находящихся в розыске.

Среди лиц, в отношении которые выдана санкция на арест, есть "имам Турции", "имам Стамбула" и "имам безопасности".