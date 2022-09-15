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В 11 регионах России снова ввели обязательное ношение масок

В 11 регионах России снова ввели обязательное ношение масок Власти 11 регионов России снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах. В остальных 85 регионах страны носить такие средства защиты обязательно только при посещении медицинских учреждений.
В регионе
15 сентября 2022 г. 22:33
В 11 регионах России снова ввели обязательное ношение масок

Власти 11 регионов России снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах. В остальных 85 регионах страны носить такие средства защиты обязательно только при посещении медицинских учреждений.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные местными администрациями.

Отмечается, что требования по соблюдению масочного режима менее строгие, чем в начале пандемии коронавируса. Так, в Ульяновской области обязали носить маски только в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. А в Забайкальском крае к этому перечню добавлены учреждения государственной власти.

В Республике Алтай носить маски нужно нескольким категориям граждан, среди которых работники торговли, заведений общественного питания, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приема граждан в органах власти. При этом в Смоленской области это должны делать и посетители учреждений УФСИН, если встреча с заключенными проводится без разделительных стекол.

Также надевать маски надо в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте Бурятии. А в Туве такие средства защиты нужно носить в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также это обязательно делать на транспорте или социальных учреждениях на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской и Смоленской областях.

Кроме того, власти Нижегородской области призвали надевать маски при входе в те помещения, которые дополнительно не обрабатываются.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 11 regionunda maskaların məcburi taxılması yenidən tətbiq edilib

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