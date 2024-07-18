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Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа В США считают, что достижение достойного и прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеет решающее значение для раскрытия социального и экономического потенциала Южного Кавказа, а также для укрепления региональных связей.
В регионе
18 июля 2024 г. 11:54
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа

В США считают, что достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеет решающее значение для раскрытия социального и экономического потенциала Южного Кавказа, а также для укрепления региональных связей.

Как сообщает Report, об этом заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея сказала в интервью армянскому изданию Hetq.

Она отметила важность недавней трехсторонней встречи на уровне глав МИД в Вашингтоне: "Думаю, что встреча, которую госсекретарь Энтони Блинкен имел честь организовать на прошлой неделе в Вашингтоне, отражает решительную поддержку США достижению достойного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Признаем, что обе страны предприняли важные шаги [в процессе нормализации отношений], которые мы и в дальнейшем намерены поддерживать. Считаю, что важно подчеркнуть влияние прочного мирного соглашения, которое позволило бы открыть необычайные возможности не только для обеих стран, но и для всего региона".

По ее словам, Армения и Азербайджан близки к достижению окончательного соглашения: "Мы будем продолжать всячески поощрять их [Баку и Ереван] в достижении этой цели".

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Версия на английском языке US: Durable peace between Azerbaijan, Armenia is critical for South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Uzra Zeya: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh Cənubi Qafqazın inkişafı üçün vacibdir

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