Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа

В США считают, что достижение достойного и прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеет решающее значение для раскрытия социального и экономического потенциала Южного Кавказа, а также для укрепления региональных связей.

В США считают, что достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеет решающее значение для раскрытия социального и экономического потенциала Южного Кавказа, а также для укрепления региональных связей.

Как сообщает Report, об этом заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея сказала в интервью армянскому изданию Hetq.

Она отметила важность недавней трехсторонней встречи на уровне глав МИД в Вашингтоне: "Думаю, что встреча, которую госсекретарь Энтони Блинкен имел честь организовать на прошлой неделе в Вашингтоне, отражает решительную поддержку США достижению достойного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Признаем, что обе страны предприняли важные шаги [в процессе нормализации отношений], которые мы и в дальнейшем намерены поддерживать. Считаю, что важно подчеркнуть влияние прочного мирного соглашения, которое позволило бы открыть необычайные возможности не только для обеих стран, но и для всего региона".

По ее словам, Армения и Азербайджан близки к достижению окончательного соглашения: "Мы будем продолжать всячески поощрять их [Баку и Ереван] в достижении этой цели".