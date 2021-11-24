Узбекские бизнесмены обсудят сотрудничество с коллегами в Баку

В середине декабря в Баку прибудет бизнес-миссия с участием более 80 узбекских компаний-производителей, которые на выставке "Made in Uzbekistan" представят товары разных отраслей. Будет презентована винная культура, туристический потенциал и народно - при

В середине декабря в Баку прибудет бизнес-миссия с участием более 80 узбекских компаний-производителей, которые на выставке "Made in Uzbekistan" представят товары разных отраслей. Будет презентована винная культура, туристический потенциал и народно - прикладное искусство Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Узбекистана в нашей стране, выставка и презентации пройдут 15-17 декабря в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard.

Узбекские компании представят продукцию текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, продовольственной, химической, электротехнической, фармацевтической, строительной, мебельной и машиностроительной промышленности.

Бизнес-миссия организована агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана при содействии посольства этой страны в Азербайджане.

Основной целью является продвижение национальной продукции Узбекистана, налаживание связей между узбекскими и азербайджанскими бизнес-сообществами, наращивание экспорта, ознакомление посетителей с производственным потенциалом страны. Очевидно, что кооперация в создании новых импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью с возможностью последующего экспорта продукции на рынки третьих стран весьма перспективна.

Компании-участники проведут презентацию своей продукции, двусторонние переговоры с азербайджанскими предпринимателями в формате "B2B".

В рамках выставки планируется ознакомить посетителей с гастрономической культурой Узбекистана, угостить праздничным пловом.