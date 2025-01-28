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Узбекистан в этом году планирует довести долю "зеленой энергии" до 26%

Узбекистан в этом году планирует довести долю "зеленой энергии" до 26% Узбекистан в 2025 году планирует довести долю "зеленой энергии" в общей структуре мощностей страны до 26% с нынешних 16%.
В регионе
28 января 2025 г. 12:29
Узбекистан в этом году планирует довести долю зеленой энергии до 26%

Узбекистан в 2025 году планирует довести долю "зеленой энергии" в общей структуре мощностей страны до 26% с нынешних 16%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом было сказано в ходе совещания по проекту Госпрограммы "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики" под председательством президента Шавката Мирзиёева.

С этой целью в этом году введут в эксплуатацию 16 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 3,5 гигаватта, 5 крупных гидроэлектростанций мощностью 160 мегаватт и мощности для хранения энергии объемом 1,8 гигаватта.

"Глава государства поручил дополнительно разработать проекты мощностью 1 гигаватт", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как отмечалось, "зеленая экономика" — это не только развитие чистой энергетики, но и повышение энергоэффективности в различных отраслях.

В этом году поставлена цель сохранить темпы экономического роста на уровне не менее 6% и увеличить объем валового внутреннего продукта до более чем $125 млрд. Для достижения этого ключевыми факторами являются рациональность и экономия.

В связи с этим президент поручил заместителю премьер-министра - министру экономики и финансов разработать программу, направленную на сокращение затрат до 15-20% и увеличение добавленной стоимости за счет энергоэффективности.

"Глава государства подчеркнул, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики. Например, в электротехнической, автомобилестроительной, фармацевтической и пищевой промышленности добавленная стоимость на 1 тонну потребляемой энергии в 15-20 раз выше, чем в химической, строительной и текстильной отраслях", - сказано в сообщении.

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