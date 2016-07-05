Узбекистан усилил ветконтроль на границе с Казахстаном из-за сибирской язвы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Санитарно-ветеринарные службы Узбекистана усилили контроль на границе с Казахстаном в связи со случаями заражения сибирской язвой, зафиксированными в соседней стране. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Госсанэпидемнадзора министерства здравоохранения Узбекистана.

"Случаев заражения сибирской язвой в Узбекистане на сегодня не зарегистрировано. Ситуация находится под постоянным контролем. На таможенных пунктах на границе с Казахстаном ежедневно заступают на дежурство и эпидемиологи", — заявил он.

Представитель Госсанэпидемнадзора сообщил, что на контрольно-пропускных пунктах проводится тщательная проверка провозимой через границу продукции, делаются необходимые прививки скоту, проводится вакцинация населения.

В конце июня девять человек в Карагандинской области Казахстана попали в инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву, двое из них скончались. Пресс-служба министерства национальной экономики республики сообщила, что диагноз "сибирская язва" подтвердился у восьми жителей села Еркиндик. Позднее появилась информация о случаях заражения сибирской язвой в Южно-Казахстанской области, граничащей с Узбекистаном.