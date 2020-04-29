​Узбекистан продлил приостановку авиасообщения с другими странами

Власти Узбекистана продлили до 30 июня приостановку авиасообщения с другими странами из-за распространения коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.

"Принято решение о продлении до 30 июня приостановки авиасообщения Узбекистана с другими странами", - заявил представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято спецкомиссией по борьбе с распространением COVID-19.

В штабе уточнили, что при этом будут осуществляться чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако, с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. Первоначально это ограничение действовало до 20 апреля, позднее оно было продлено до 10 мая.