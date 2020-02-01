​Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем

Узбекистан с 1 февраля принял решение приостановить авиасообщение с Китаем из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Как передает Report, об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минтранса.
"Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии", — сообщил представитель ведомства.
Он также рассказал, что 29 января по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи со вспышкой нового типа коронавируса.