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Узбекистан предложил упорядочить набор трудовых мигрантов

Узбекистан предложил упорядочить набор трудовых мигрантов Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств-участников СНГ в пятницу приветствовал принятие совместного заявления стран Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции и выступил за ускорение внедрение механизма органи
В регионе
15 октября 2021 г. 16:42
Узбекистан предложил упорядочить набор трудовых мигрантов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств-участников СНГ в пятницу приветствовал принятие совместного заявления стран Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции и выступил за ускорение внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Выступаем за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах Содружества", - сказал Мирзиеев, выступая в формате видеоконференцсвязи на саммите глав государств СНГ.

Президент Узбекистана отметил, что приветствует принятие совместного заявления стран СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции.

"Практическим шагом, на наш взгляд, должны стать совместные меры по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста наших государств", - отметил Мирзиеев.

По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились почти 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 млн в России.

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