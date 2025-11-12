Узбекистан предложил разработать "дорожную карту" по усилению Совета старейшин ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать "дорожную карту" по усилению институционального потенциала Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом стало известно в ходе встречи Шавката Мирзиёева с председателем Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырымом, прибывшим в Узбекистан для участия в Международном форуме по мультимодальным перевозкам.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в рамках Организации, с учетом растущей роли Совета старейшин в координации и продвижении многосторонних инициатив. Особое внимание уделялось практической реализации стратегических предложений, выдвинутых Узбекистаном на прошедших в этом году саммитах ОТГ в Будапеште и Габале.

Президент Узбекистана предложил разработать "дорожную карту" по укреплению институционального потенциала Совета старейшин, а также продвижению совместных проектов, направленных на сохранение национальных традиций, духовного наследия и культурного единства тюркских народов.