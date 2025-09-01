    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Узбекистан предложил новые инициативы для расширения сотрудничества в ШОС

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 12:19
    Узбекистан предложил новые инициативы для расширения сотрудничества в ШОС

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил новые инициативы для углубления экономического взаимодействия и транспортной интеграции в ШОС.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом он заявил на заседании Совета глав государств ШОС.

    "На фоне текущих тенденций в мировой экономике мы придаем приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества. Мы выступаем за формирование устойчивой модели экономического сотрудничества в нашем обширном регионе", - отметил он.

    Мирзиёев подчеркнул необходимость подписания Соглашения об упрощении процедур торговли, развития надежных производственно-логистических цепочек и стимулирования взаимных инвестиций. В числе инициатив он выделил создание Регионального центра ШОС по критическим материалам, Энергетического консорциума для "опережающего развития зеленой энергетики", а также запуск электронного портала для продвижения инвестиций.

    Особое внимание он уделил транспортной интеграции: "Общим интересам наших стран отвечает раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад. Особую актуальность приобретает развитие коридоров через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана".

    Мирзиёев также назвал приоритетом "зеленую" трансформацию, поддержав инициативу Китая по сотрудничеству в области "зеленой" промышленности.

    "Необходимо запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации и внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков", - добавил президент Узбекистана. 

    Узбекистан   ШОС   развитие сотрудничества   Шавкат Мирзиёев  
