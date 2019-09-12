Узбекистан подал заявку на вступление в Тюркский совет

Узбекистан принял решение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет). Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, об этом сообщил глава министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных стран постепенно расширяется, и очередной ежегодный саммит организации пройдет 16 октября.

«Узбекистан принял решение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных стран. Официальное обращение узбекской стороны поступило в секретариат Тюркского совета», — заявил Чавушоглу.

По словам министра, документы для членства уже переданы Ташкенту. Процедура официального вступления завершится в скором времени.

«Также Ашхабад выразил готовность вступить в совет в качестве страны-наблюдателя. Мы два раза получили положительный сигнал от Туркменистана», — отметил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев вместе со своим помощником намерен отправиться в Ашхабад.

Вскоре Совет сотрудничества тюркоязычных государств станет важным региональным игроком, считает Чавушоглу.

Министр напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита в Иссык-Куле Венгрия стала страной-наблюдателем. 19 сентября в Будапеште состоится церемония открытия европейского офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств с участием глав МИД стран-участниц совета, сказал Чавушоглу.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.