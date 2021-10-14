Узбекистан не обсуждает вопрос размещения американских сил на своей территории

Узбекистан не рассматривает размещение американских военных на своей территории.
Как передает Report со ссылкой на Подробно.uz, об этом сообщили в МИД и Минобороны республики.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос размещения американских сил в Узбекистане в целях борьбы с терроризмом в Афганистане не обсуждается.
Так Глава МИД Узбекистана прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что представители Пентагона намерены совершить визит в Узбекистан в октябре для того, чтобы обсудить возможности размещения в стране контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил США и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", – подчеркнул начальника информационной службы минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров.