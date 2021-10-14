Узбекистан не обсуждает вопрос размещения американских сил на своей территории

Узбекистан не рассматривает размещение американских военных на своей территории.

Узбекистан не рассматривает размещение американских военных на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на Подробно.uz, об этом сообщили в МИД и Минобороны республики.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос размещения американских сил в Узбекистане в целях борьбы с терроризмом в Афганистане не обсуждается.

Так Глава МИД Узбекистана прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что представители Пентагона намерены совершить визит в Узбекистан в октябре для того, чтобы обсудить возможности размещения в стране контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.

"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил США и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", – подчеркнул начальника информационной службы минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров.