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Узбекистан не обсуждает вопрос размещения американских сил на своей территории

Узбекистан не обсуждает вопрос размещения американских сил на своей территории Узбекистан не рассматривает размещение американских военных на своей территории.
В регионе
14 октября 2021 г. 14:34
Узбекистан не обсуждает вопрос размещения американских сил на своей территории

Узбекистан не рассматривает размещение американских военных на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на Подробно.uz, об этом сообщили в МИД и Минобороны республики.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос размещения американских сил в Узбекистане в целях борьбы с терроризмом в Афганистане не обсуждается.

Так Глава МИД Узбекистана прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что представители Пентагона намерены совершить визит в Узбекистан в октябре для того, чтобы обсудить возможности размещения в стране контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.

"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил США и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", – подчеркнул начальника информационной службы минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров.

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