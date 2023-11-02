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Узбекистан намерен расширять партнерство с французской компанией Orano

Узбекистан намерен расширять партнерство с французской компанией Orano Узбекистан намерен расширять сотрудничество с французской урановой компанией Orano.
В регионе
2 ноября 2023 г. 14:55
Узбекистан намерен расширять партнерство с французской компанией Orano

Узбекистан намерен расширять сотрудничество с французской урановой компанией Orano.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Это решение было принято по итогам совместного бизнес-форума с участием президента Франции.

"Важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компанией Orano", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Uzbekistan eyes expanding partnership with France’s Orano

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