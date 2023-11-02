Узбекистан намерен расширять партнерство с французской компанией Orano

Узбекистан намерен расширять сотрудничество с французской урановой компанией Orano.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Это решение было принято по итогам совместного бизнес-форума с участием президента Франции.
"Важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компанией Orano", - говорится в сообщении.