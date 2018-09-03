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    Узбекистан намерен присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Узбекистан намерен присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Как сообщает Report со ссылкой на Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ), об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время VI саммита глав тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

    "Уверен, что сегодняшний саммит поднимет еще на один уровень многовековую дружбу тюркоязычных государств и откроет ее новую страницу. От имени членов-государств ССТГ хочу поприветствовать находящегося среди нас президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Хочу отметить и поддержать намерение Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету в качестве государства-члена. Этот шаг создаст благоприятные условия для расширения нашего союза, повысит его авторитет на международной арене", -  заявил  Сооронбай Жээнбеков.

    Кыргызский лидер тепло приветствовал также находящегося в качестве почетного гостя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что на сегодняшнем саммите Венгрия получает статус наблюдателя в Тюркском совете.

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