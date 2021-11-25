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Узбекистан импортировал бензин на сумму свыше 110 млн долларов

Узбекистан импортировал бензин на сумму свыше 110 млн долларов В Узбекистан с начала текущего года по октябрь включительно было импортировано 300 млн литров бензина, стоимость которого составила 110,2 млн долларов США.
В регионе
25 ноября 2021 г. 10:41
Узбекистан импортировал бензин на сумму свыше 110 млн долларов

В Узбекистан с начала текущего года по октябрь включительно было импортировано 300 млн литров бензина, стоимость которого составила 110,2 млн долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Наибольшие закупки были произведены в России - 142,4 млн литров. Из Туркменистана было поставлено 136 млн, из Казахстана - 16 млн, из Ирака - 3,6 млн, а из Ирана – 1,8 млн литров.

Количество импортируемого бензина растет. Так, в прошлом году за указанный выше период было закуплено на 128 млн литров меньше. При этом объем производства собственного бензина тоже вырос, за 10 месяцев года Узбекистан произвел 902,7 тыс. тонн собственного бензина.

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Версия на английском языке Uzbekistan imports gasoline worth over $110M

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