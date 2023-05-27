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Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн

Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн В рамках проекта строительства объектов по утилизации медотходов и улавливанию свалочного газа с полигонов в Джизакской области Узбекистана подписано соглашение о реализации грантового проекта на сумму 6,6 млн долларов.
В регионе
27 мая 2023 г. 17:01
Узбекистан и Южная Корея реализуют экологический проект стоимостью $6,6 млн

В рамках проекта строительства объектов по утилизации медотходов и улавливанию свалочного газа с полигонов в Джизакской области Узбекистана подписано соглашение о реализации грантового проекта на сумму 6,6 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, документ подписали первый замминистра природных ресурсов Узбекистана Обиджон Кудратов и президент Южнокорейского института экологической промышленности и технологий (KEITI) Чой Хен Джин.

"В рамках проекта запланировано строительство объекта по сбору свалочного газа мощностью 500 кВт-1 МВт, строительство системы сбора свалочного газа с возможностью подключения к электростанции мощностью 500 кВт-1 МВт", - сказано в сообщении ведомства.

Планируется и установка объекта по сжиганию медицинских отходов мощностью 5-10 тонн в сутки, строительство специального объекта для укрепления материально-технической базы и т.д.

Проект также предусматривает строительство 6 станций перегрузки отходов, 5 новых полигонов и закуп оборудования для утилизации, компостирования, контейнеров и спецоборудования для сжигания медицинских отходов на вновь построенных свалках.

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