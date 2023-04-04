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Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд

Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд Узбекистан и Венгрия намерены основать специальный инвестиционный фонд c уcтавным капиталом в размере 50 млн евро.
В регионе
4 апреля 2023 г. 16:15
Узбекистан и Венгрия создадут специальный инвестфонд

Узбекистан и Венгрия намерены основать специальный инвестиционный фонд c уcтавным капиталом в размере 50 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.

Вопросы создания фонда согласовали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь. Встреча прошла в онлайн формате.

Также обсудили реализацию совместных проектов. Так, венгерские компании организуют в Ташобласти птицеводческий кластер и вместе с узбекскими партнерами построят в Каракалпакстане комплекс по переработке лакрицы.

Кроме этого, осуществляют проекты по производству инновационных лекарственных препаратов и автокомплектующих. Стороны договорились, что поддержат инициаторов для успешной реализации каждого проекта.

Также речь шла об очередном заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии в Будапеште 22-2З мая 2023 года.

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