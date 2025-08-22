Узбекистан и Туркменистан готовят запуск торговой зоны "Шават - Дашогуз"

Узбекистан и Туркменистан завершают подготовку к запуску торговой зоны "Шават - Дашогуз".

Как передает Report, об этом стало известно в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Авазе.

Стороны отметили, что с начала года товарооборот между странами составил $700 млн. С февраля действует режим свободной торговли, в Ташкенте и Ашхабаде открыты торговые дома. Реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве.

Политики также отметили важность продуктивной работы межправительственных комиссий, Делового совета и культурных мероприятий в преддверии новых встреч на высшем уровне.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по повестке седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, подчеркнув практическую значимость переговоров в формате "Азербайджан - Туркменистан - Узбекистан".