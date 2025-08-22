О нас

Узбекистан и Туркменистан готовят запуск торговой зоны "Шават - Дашогуз"

Узбекистан и Туркменистан готовят запуск торговой зоны "Шават - Дашогуз" Узбекистан и Туркменистан завершают подготовку к запуску торговой зоны "Шават - Дашогуз".
В регионе
22 августа 2025 г. 12:47
Узбекистан и Туркменистан готовят запуск торговой зоны Шават - Дашогуз

Узбекистан и Туркменистан завершают подготовку к запуску торговой зоны "Шават - Дашогуз".

Как передает Report, об этом стало известно в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Авазе.

Стороны отметили, что с начала года товарооборот между странами составил $700 млн. С февраля действует режим свободной торговли, в Ташкенте и Ашхабаде открыты торговые дома. Реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве.

Политики также отметили важность продуктивной работы межправительственных комиссий, Делового совета и культурных мероприятий в преддверии новых встреч на высшем уровне.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по повестке седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, подчеркнув практическую значимость переговоров в формате "Азербайджан - Туркменистан - Узбекистан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və Türkmənistan ticarət zonasının açılışına hazırlaşır

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi