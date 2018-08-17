Узбекистан и Таджикистан подписали договор о стратегическом партнерстве

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали в Ташкенте договор о стратегическом партнерстве между странами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Договор стал "ключевым и базовым" документом в отношениях двух стран, заявил во время своего выступления Рахмон. "Решение о выводе нашего межгосударственного взаимодействия на более высокий уровень стратегического партнерства - это вполне закономерный и логический результат огромных позитивных изменений в наших отношениях", - сказал он.

Как заявил Мирзиёев, Ташкент "и впредь будет прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы народов" Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Узбекистан впервые за 17 лет по приглашению президента Шавката Мирзиёева. Весной нынешнего года Таджикистан посетил с первым в истории государственным визитом президент Узбекистана.