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    Узбекистан и Таджикистан к 2020 году разминируют приграничные зоны

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Узбекистан и Таджикистан создали рабочую группу по разминированию приграничных территории двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Кабинета министров Узбекистана.

    "Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах", - говорится в тексте заявления.

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