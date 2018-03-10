Узбекистан и Таджикистан к 2020 году разминируют приграничные зоны

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Узбекистан и Таджикистан создали рабочую группу по разминированию приграничных территории двух стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Кабинета министров Узбекистана.

"Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах", - говорится в тексте заявления.