Узбекистан и США намерены подписать соглашения на четыре миллиарда долларов

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Узбекистан и США намерены подписать соглашения на сумму 4 миллиарда долларов в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Вашингтон на текущей неделе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

По ее словам, данные документы будут подписаны в торговле, коммерции, инвестиционной сфере.

Ранее пресс-служба главы Узбекистана сообщала, что Мирзиеев 15-17 мая посетит США с первым визитом, стороны планируют подписать пакет документов.