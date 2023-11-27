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Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму 12 млрд долларов

Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму 12 млрд долларов Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом аль-Фалихом.
В регионе
27 ноября 2023 г. 15:25
Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму 12 млрд долларов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом аль-Фалихом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-саудовского многопланового сотрудничества и полномасштабного партнерства, в том числе безусловной практической реализации договоренностей на высшем уровне.

В рамках визита подписаны соглашения по реализации взаимовыгодных проектов в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на сумму 12 млрд долларов.

Подчеркнута важность ускорения реализации крупных энергетических проектов в различных регионах Узбекистана.

Также достигнута договоренность о продвижении новых проектов и программ на общую сумму 11 млрд долларов в области транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования, трудовой миграции.

Особо подчеркнуто плодотворное партнерство с компанией ACWA Power, являющейся крупнейшим инвестором и стратегическим партнером в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане. В настоящее время компанией реализуются проекты стоимостью 7,5 млрд долларов.

Президент приветствовал запуск деятельности современной тепловой электростанции мощностью 1,5 гигаватт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства "зеленого водорода" в Ташкентской области.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan discusses cooperation projects with delegation of Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında 12 milyard dollarlıq sazişlər imzalanıb

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