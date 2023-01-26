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Узбекистан и Кыргызстан планируют подписать соглашения на 1,6 млрд долларов

Узбекистан и Кыргызстан планируют подписать соглашения на 1,6 млрд долларов Узбекистан и Кыргызстан могут подписать 10 соглашений на общую сумму более 1,6 млрд долларов по итогам стартовавшего сегодня в Бишкеке бизнес-форума.
В регионе
26 января 2023 г. 11:06
Узбекистан и Кыргызстан планируют подписать соглашения на 1,6 млрд долларов

Узбекистан и Кыргызстан могут подписать 10 соглашений на общую сумму более 1,6 млрд долларов по итогам стартовавшего сегодня в Бишкеке бизнес-форума.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, мероприятие проходит в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Открывая форум, председатель кабмина - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами.

Он выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразится на торгово-экономических показателях двух стран.

Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересована в сотрудничестве в области внедрения "чистой энергетики", учитывая глобальные проблемы экологии и изменения климата, сообщает Sputnik-Кыргызстан.

"Мы предлагаем узбекским компаниям рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних гидроэлектростанций в нашей стране. Эти проекты будут приносить не только материальные, но и экологические дивиденды всему нашему региону", - заявил он.

Он также напомнил, что Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан договорились о совместной реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

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