Узбекистан и Кыргызстан планируют подписать соглашения на 1,6 млрд долларов

Узбекистан и Кыргызстан могут подписать 10 соглашений на общую сумму более 1,6 млрд долларов по итогам стартовавшего сегодня в Бишкеке бизнес-форума.
Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, мероприятие проходит в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
Открывая форум, председатель кабмина - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами.
Он выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразится на торгово-экономических показателях двух стран.
Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересована в сотрудничестве в области внедрения "чистой энергетики", учитывая глобальные проблемы экологии и изменения климата, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
"Мы предлагаем узбекским компаниям рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних гидроэлектростанций в нашей стране. Эти проекты будут приносить не только материальные, но и экологические дивиденды всему нашему региону", - заявил он.
Он также напомнил, что Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан договорились о совместной реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.