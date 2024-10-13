Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать атомную энергетику

Российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич рассказал в ходе пресс-конференции на онлайн-площадке агентства Sputnik о намерениях Узбекистана и Кыргызстана развивать атомную энергетику.

Российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич рассказал в ходе пресс-конференции на онлайн-площадке агентства Sputnik о намерениях Узбекистана и Кыргызстана развивать атомную энергетику.

Как передает казахстанское бюро Report , специалист напомнил о недавнем заявлении главы узбекистанского Минэрего о планах сооружения большой АЭС после завершения строительства малой в Джизакском районе.

"И малая, и большая АЭС выгодны этой центральноазиатской стране, так как темпы роста ВВП здесь 7-8 процентов, в год прирост населения составляет порядка миллион человек, соответственно спрос на электроэнергию будет расти. Строительство малой АЭС в Джизакском районе должно завершиться в 2033 году. К этому времени возрастет спрос на электроэнергию и будут готовы кадры для более крупной станции", - сказал Марцинкевич.

Он также коснулся перспектив развития атомной энергетики Кыргызстана.

"В настоящее время группа кыргызстанских и российских энергетиков работает над поиском подходящей площадки для будущей АЭС. Предварительно выбор пал на Чуйскую долину. Главное правило атомной энергетики - это безопасность, и в данном контексте к поиску места для строительства АЭС следует подходить очень осторожно, поскольку более 90 процентов территории республики занимают горы", - уточнил эксперт.

Марцинкевич напомнил, что Кыргызстан энергодефицитная страна, которая вынуждена импортировать около 3 млрд кВт*ч.

"Если поставки российского газа в Кыргызстан будут налажены, то появится возможность строительства ТЭЦ на газе", - резюмировал он.