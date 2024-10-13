О нас

Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать атомную энергетику

Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать атомную энергетику Российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич рассказал в ходе пресс-конференции на онлайн-площадке агентства Sputnik о намерениях Узбекистана и Кыргызстана развивать атомную энергетику.
В регионе
13 октября 2024 г. 11:53
Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать атомную энергетику

Российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич рассказал в ходе пресс-конференции на онлайн-площадке агентства Sputnik о намерениях Узбекистана и Кыргызстана развивать атомную энергетику.

Как передает казахстанское бюро Report, специалист напомнил о недавнем заявлении главы узбекистанского Минэрего о планах сооружения большой АЭС после завершения строительства малой в Джизакском районе.

"И малая, и большая АЭС выгодны этой центральноазиатской стране, так как темпы роста ВВП здесь 7-8 процентов, в год прирост населения составляет порядка миллион человек, соответственно спрос на электроэнергию будет расти. Строительство малой АЭС в Джизакском районе должно завершиться в 2033 году. К этому времени возрастет спрос на электроэнергию и будут готовы кадры для более крупной станции", - сказал Марцинкевич.

Он также коснулся перспектив развития атомной энергетики Кыргызстана.

"В настоящее время группа кыргызстанских и российских энергетиков работает над поиском подходящей площадки для будущей АЭС. Предварительно выбор пал на Чуйскую долину. Главное правило атомной энергетики - это безопасность, и в данном контексте к поиску места для строительства АЭС следует подходить очень осторожно, поскольку более 90 процентов территории республики занимают горы", - уточнил эксперт.

Марцинкевич напомнил, что Кыргызстан энергодефицитная страна, которая вынуждена импортировать около 3 млрд кВт*ч.

"Если поставки российского газа в Кыргызстан будут налажены, то появится возможность строительства ТЭЦ на газе", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi