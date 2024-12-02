Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран.

Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Документ подписан в рамках бизнес-форума в китайском Чэнду.

По его словам, данное соглашение позволяет гражданам Узбекистана путешествовать без виз в течение 30 дней.

"Это еще один шаг на пути к более интенсивным обменам, содействию торговле и связям между народами наших стран", - отметил он.

Соглашение начнет действовать после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, сообщили в МИД Узбекистана.

Напомним, что граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней с марта 2021 года.