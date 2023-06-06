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Узбекистан и Катар подписали 15 документов о взаимном сотрудничестве

Узбекистан и Катар подписали 15 документов о взаимном сотрудничестве Сегодня в Самарканде состоялись переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и эмиром Катара шейхом Тамима бин Хамада Аль Тани, по итогам которых стороны подписали 15 документов.
В регионе
6 июня 2023 г. 15:48
Узбекистан и Катар подписали 15 документов о взаимном сотрудничестве

Сегодня в Самарканде состоялись переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и эмиром Катара шейхом Тамима бин Хамада Аль Тани, по итогам которых стороны подписали 15 документов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистана, об этом сообщила пресс-служба президента.

Среди них - программы сотрудничества по линии министерств иностранных дел и юстиции на 2023-2025 годы и договоренность о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

Также подписаны документы, направленные на взаимодействие в сферах торговли и таможни, занятости и трудовой миграции, образования и науки, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, культуры, спорта и в других отраслях.

Стороны договорились об участии ведущих катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях общей стоимостью свыше 12 млрд долларов.

Для этого в сентябре этого года может пройти узбекско-катарский инвестиционный форум. Власти двух стран также проработают механизм финансирования совместных проектов.

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Версия на английском языке Uzbekistan, Qatar ink 15 documents on mutual cooperation

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