Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд

Итальянская компания Arsenale Group презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием Luxury touristic train. Поезд предлагается запустить по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива-Ташкент.

Итальянская компания Arsenale Group презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием Luxury touristic train. Поезд предлагается запустить по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива-Ташкент.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Этот вопрос обсуждался на встрече, прошедшей в "Узбекистон темир йуллари" с гендиректором Arsenale Group.

Стороны также выразили готовность к обсуждению соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия, разработку маршрутов и расписания, а также начало практической работы над проектом.

"Как известно, в июне президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев побывал с визитом в Италии и провел встречу с представителями деловых кругов, - говорит первый заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Х. Рахметов. - В частности, на данной встрече присутствовала и итальянская компания Arsenale Group. В результате проведенных июньских переговоров, данная компания обратилась к нам с предложением о совместном сотрудничестве. Ее генеральный директор П. Барлетта предложил запустить туристический поезд из Европы через Узбекистан в Китай. Осуществление данного проекта я считаю важным шагом, потому что в истории железных дорог такого еще не было".

С итальянской стороны также поступило предложение о создании совместного предприятия с АО "Узбекистон темир йуллари". По итогам осуществления всех намеченных целей, планируется запустить скоростной туристический поезд из Европы через Кавказ, через Россию, через Узбекистан в Китай.