Узбекистан и Иордания подписали 15 документов по укреплению партнерства

Узбекистан и Иордания подписали 15 документов по укреплению партнерства

Узбекистан и Иордания подписали 15 двусторонних документов по итогам визита короля Абдаллы II в Самарканд.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений.

В числе подписанных соглашений - экстрадиция, взаимное поощрение и защита инвестиций, учреждение совместной комиссии, отмена визовых требований, сотрудничество в высшем образовании, научных исследованиях и туризме, а также протоколы по воздушному сообщению и онлайн-обмену информацией о движении товаров.

Дополнительно стороны заключили соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве, защите и карантине растений, ветеринарии. Также утвержден план практических мероприятий по реализации достигнутых договоренностей.