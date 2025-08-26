О нас

Узбекистан и Иордания подписали 15 документов по укреплению партнерства

Узбекистан и Иордания подписали 15 документов по укреплению партнерства Узбекистан и Иордания подписали 15 документов по укреплению партнерства
В регионе
26 августа 2025 г. 14:12
Узбекистан и Иордания подписали 15 документов по укреплению партнерства

Узбекистан и Иордания подписали 15 двусторонних документов по итогам визита короля Абдаллы II в Самарканд.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений.

В числе подписанных соглашений - экстрадиция, взаимное поощрение и защита инвестиций, учреждение совместной комиссии, отмена визовых требований, сотрудничество в высшем образовании, научных исследованиях и туризме, а также протоколы по воздушному сообщению и онлайн-обмену информацией о движении товаров.

Дополнительно стороны заключили соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве, защите и карантине растений, ветеринарии. Также утвержден план практических мероприятий по реализации достигнутых договоренностей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi