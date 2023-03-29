Узбекистан: Энергобезопасность с опорой на альтернативные источники

Нынешней зимой ярко проявились проблемы и недостатки энергетической системы Узбекистана. Чтобы не допустить повторения этих проблем, важными задачами определено повышение энергоэффективности, внедрение разработок в сфере энергосбережения, альтернативных и

Нынешней зимой ярко проявились проблемы и недостатки энергетической системы Узбекистана. Чтобы не допустить повторения этих проблем, важными задачами определено повышение энергоэффективности, внедрение разработок в сфере энергосбережения, альтернативных и возобновляемых источников генерации.

Дефицит электроэнергии становится серьезной проблемой в мировом масштабе. Конечно, пути его устранения зависят от внутренних возможностей каждого государства. И в нашей стране разрабатываются своеобразные методы решения этих проблем. Альтернативным вариантом является использование солнечной энергии.

Какая ведется работа?

Во многих регионах страны предприятия и организации приступили к установке солнечных панелей. Этот шаг сулит немало преимуществ. К примеру, если годовая потребность отдельно взятой организации составляет 500 тысяч киловатт, использование солнечных панелей покрывает ее на 50 процентов. В социальной и жилищно-коммунальной сферах большое внимание уделяется широкому внедрению возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности. На это нацеливает постановление Президента от 16 февраля 2023 года «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году».

Согласно его нормам, в 2023 году будут введены в эксплуатацию возобновляемые источники энергии общей мощностью 4 300 МВт. В частности, намечена сдача крупных солнечных и ветряных электростанций на 2 100 МВт, установка солнечных панелей на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы и хозяйствующих субъектов, домохозяйств мощностью 1 200 МВт, малых фотоэлектрических станций, сооружаемых предпринимателями, мощностью 550 МВт. Также в 2023 году на основе государственно-частного партнерства будет построено 27 солнечных и ветряных электростанций большой мощности. На 20 тысячах объектов социальной сферы и государственных учреждений соорудят установки возобновляемых источников энергии малой мощности. На зданиях и сооружениях 11 тысяч предпринимателей установят солнечные панели и построят малые фотоэлектрические станции. В домохозяйствах 37 тысяч жителей появятся возобновляемые источники малой мощности. 765 многоэтажных домов, которые сдадут в эксплуатацию в 2023 году, обеспечат такими установками. В регионах республики построят 103 малые и микрогидроэлектростанции. Локальные отопительные системы 5 407 объектов социальной сферы будут переведены на угольное топливо.

Начиная с 1 апреля в регионах республики начнет реализовываться программа «Солнечный дом» по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в частных домохозяйствах. За каждый киловатт-час электрической энергии, произведенной от солнечных панелей, установленных физическими лицами, излишки от собственного потребления которой переданы в единую электроэнергетическую си­стему, выделяется по одной тысяче сумов субсидии из Государственного бюджета. Также в соответствии с постановлением создана компания «Яшил энергия» по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций, эксплуатации установок возобновляемых источников энергии малой мощности.

Как указано в постановлении, с 1 апреля физические и юридические лица, установившие возобновляемые источники энергии общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от уплаты налога на имущество — по данным установкам, земельного налога — по участкам, занятым данными установками, налога на прибыль — начисляемого на прибыль за электроэнергию, реализованную юридическими лицами для общей сети, со дня введения их в эксплуатацию — на срок три года, в случае их установки с системой накопления электрической энергии мощностью не менее 25 процентов мощности солнечных панелей — на срок до десяти лет. С 1 марта при подключении к электрическим сетям установок возобновляемых источников энергии, не превышающих мощность, указанную в технических условиях, выданных для подключения к единой электроэнергетической системе, не требуется получение дополнительного технического условия.

Субъектам предпринимательства, в том числе зарубежным инвесторам, разрешается реализовывать электрическую энергию, произведенную на возобновляемых источниках энергии, государственным органам и (или) территориальным электрическим сетям по установленным тарифам, другим потребителям — по взаимосогласованным ценам на основании за­ключенных прямых договоров, включая долгосрочные, сооружать установки возобновляемых источников энергии на объектах, принадлежащих другим лицам на основе права аренды, и реализовывать электрическую энергию, произведенную на данных установках.

Постановлением также одобрено предложение Центрального банка и коммерческих банков о введении в действие начиная с 1 марта банковского продукта «зеленая энергия» для финансирования мер по приобретению и установке субъектами предпринимательства возобновляемых источников энергии, внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности производственных процессов.

Потенциал и возможности

Узбекистан располагает потенциалом возобновляемой энергии, который в три раза превышает объемы производства всех видов органического топлива. Технологии, использующие солнечную энергию, имеют большие перспективы, ею можно пользоваться круглый год и на всей территории страны. Наращивание использования солнечной энергии покрывает потребность страны в электричестве и тепле, особенно в отдаленных сельских районах.

В Узбекистане существуют трудности в электроснабжении. Это особенно заметно в сель­ской местности, где проживает 60 процентов населения. Поэтому модернизация и реконструкция электростанций, сетей по доставке и распределению энергии считаются приоритетными задачами развития промышленности. Развитие возобновляемой энергетики поможет избавиться от необходимости строительства протяженных линий электропередачи в отдаленных населенных пунктах.

В Узбекистане поставлена цель — до 2030 года довести долю возобновляемых источников энергии до более 25 процентов от общего объема. Укрепляются правовые основы достижения бережливости в сфере и внедрения ВИЭ. С этой целью усовершенствованы законы «О рациональном использовании энергии», «Об использовании возобновляемых источников энергии». Принят ряд постановлений, направленных на развитие сферы. Например, в постановлениях Президента «О Программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017—2021 годы» от 26 мая 2017 года, «О мерах по обеспечению рационального использования энергоресурсов» от 8 ноября 2017 года обозначен ряд важных задач. В соответствии с ними выполнена масштабная работа по сокращению расхода энергии и ресурсов в экономике, расширению использования возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности в разных отраслях.

В стране реализован ряд государственных программ по развитию «зеленой» энергетики. Возьмем, к примеру, современную солнечную фотоэлектростанцию мощностью 100 мегаватт, сданную в эксплуатацию в Навоийской области. Она единственная такого рода не только в нашей стране, но и во всей Центральной Азии. Она способна вырабатывать по 252 миллиона киловатт-часов чистой электроэнергии, в результате чего позволяет сэкономить 80 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 160 тонн вредных парниковых газов.

По мнению специалистов, в нашей стране за счет строительства таких уникальных солнечных фотоэлектростанций имеется возможность производить 600 миллиардов киловатт-часов электрической энергии. Это в восемь раз больше потребностей.

Президент обратил особое внимание на данный вопрос и 20 декабря прошлого года в Послании. «Следует признать, что проблемы в отрасли возникли не сегодня, — сказал руководитель государства. — Правда и то, что долгие годы не направлялись инвестиции в разведку новых газовых месторождений, не модернизировались электрические и газовые сети. В результате отсутствия реального учета крупные потери стали обычной практикой. Вместе с тем за по­следние шесть лет население страны увеличилось на 13 процентов, а количество промышленных предприятий удвоилось — с 45 до 100 тысяч. Соответственно потребность в электроэнергии выросла минимум на 35 процентов и продолжает расти из года в год. Для устойчивого развития экономики нам необходимо инвестировать в энергетику 25—30 миллиардов долларов. Этого можно добиться исключительно за счет привлечения в отрасль частных инвестиций. За последние три года в сферу было направлено восемь миллиардов долларов прямых инвестиций. В частности, на прошлой неделе завершены тендерные процедуры по строительству еще трех фотоэлектростанций общей мощностью 500 мегаватт в Бухарской, Наманганской, Хорезмской областях. С начала года мы запустили семь электростанций мощностью 1,5 тысячи мегаватт. В следующем году завершим еще 11 крупных проектов мощностью 4,5 тысячи мегаватт».

В то же время, как отметил Президент, будет значительно расширено использование малых станций, работающих от возобновляемых источников энергии. К примеру, установка на Алмалыкском, Бекабадском комбинатах и других крупных предприятиях Ташкентской области солнечных электростанций мощностью одна тысяча мегаватт позволит вырабатывать в год 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии для их собственных нужд. Это покроет почти 30 процентов потребности в электроэнергии Ташкентской области и высвободит 500 миллионов кубометров газа. В каждом районе и городе будут реализованы проекты по использованию установок, работающих от ВИЭ, в домохозяйствах и на предприятиях общей мощностью пять-десять мегаватт. В предстоящие три года во всех государственных организациях будут установлены солнечные панели и коллекторы горячей воды. Для этого будут привлечены инвестиции в объеме два миллиарда долларов. 60 процентов потребления электроэнергии и газа будет переведено на «зеленую энергию». Для домохозяйств в два раза будет увеличен размер субсидий, выделяемых на установку солнечных батарей.

22 февраля 2022 года Президент в ходе поездки в Каракалпакстан заложил первый камень под строительство ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Берунийском районе. Годовая мощность энергетического сооружения — 360 миллионов киловатт-часов, оно строится за счет привлекаемых прямых иностранных инвестиций в размере 108 миллионов долларов. В результате реализации проекта станет возможным обеспечение электроэнергией порядка 110 тысяч домохозяйств и экономия 106 миллионов кубометров природного газа в год.

В Стратегии развития нового Узбекистана наряду с ускоренным развитием национальной экономики и обеспечением высоких темпов роста также обозначены меры по повышению до 2026 года на 20 процентов энергоэффективности экономики и сокращению на 20 процентов объема выброса вредных газов в атмосферу путем активного внедрения технологий «зеленой» экономики во все сферы. С этой целью реализуются проекты по строительству солнечных фотоэлектрических и ветряных электростанций крупной мощности, продолжается дальнейшее развитие гидроэнергетики.

К 2026 году намечено увеличить объем выработки электроэнергии дополнительно на 30 миллиардов киловатт-часов с доведением общих генерирующих мощностей до 100 миллиардов киловатт-часов, а также сэкономить до трех миллиардов кубометров природного газа за счет доведения доли возобновляемых источников до 25 процентов.

Надежно, удобно, экономно

Развитие человеческой цивилизации всегда было тесно связано с объемом и видами используемой энергии. В течение ХХ века, особенно в последние 40 лет, показатель ее потребления значительно возрос, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду, связанное с газами, которые образуются в результате работы тепловых электростанций, использующих органические виды топлива, а также с выбросами в атмосферу из двигателей внутреннего сгорания. За последние 40 лет добывалось органического топлива больше, чем за всю историю человечества.

Показатель использования топлива в мире составляет 12 миллиардов тонн в год в нефтяном эквиваленте. Потребности в органическом топливе будут расти еще более ускоренными темпами. Нефть, природный газ, уголь и уран составляют основу мирового энергетического баланса, и такое положение пока сохраняется и сохранится в дальнейшем. В то же время ресурсы этих видов топлива уменьшаются из-за их выработки и использования. При нынешних показателях использования энергоресурсов запасов нефти в мире хватит на 45—50 лет, природного газа — на 70—75 лет, каменного угля — на 165—170 лет, бурого угля — на 450—500 лет, ядерного топлива — на более длительный период.

Поэтому в мировом масштабе все больше начали обращаться к альтернативным источникам энергии. Ежегодно на нашу планету падает примерно 173 ПВт (или 173 миллиона ГВт) солнечной энергии, это более чем в 10 тысяч раз превышает глобальную потребность в энергии. В настоящее время 23 процента всей энергии в странах Европейского союза берется за счет солнечных электростанций. Как результат, сэкономлено 12 миллиардов долларов.

Страны мира поставили перед собой огромные задачи по переходу на ВИЭ. Эти цели стали также частью Парижского соглашения — к 2030 году безуглеродные решения могут стать конкурентоспособными в секторах, составляющих более 70 процентов глобальных отходов. В них нужен переход на альтернативные источники, то есть процесс замены угольной экономики на возобновляемую энергию. В 2020 году, несмотря на пандемию и экономический кризис, многие страны, города и компании продолжали объявлять планы декарбонизации или осуществлять их. Особенно большой вклад внесла Индия в 2021 году. Там был запущен ряд проектов по ветряной и солнечной энергии.

В Евросоюзе даже в условиях пандемии не забывали о «зеленом» соглашении. Его цель — создать до 2030 года безуглеродное пространство в ЕС. За­планировано сократить выбросы «тепличных газов» на 40 процентов от уровня 1990 года, довести долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 32 процентов от общего.

По данным Еврокомиссии, этих целей можно будет достичь с помощью годовых инвестиций в 260 миллиардов евро. В настоящее время ведущими странами по внесению инвестиций в возобновляемую энергетику являются Китай, США, Япония и Великобритания. С того момента, как компания «Bloomberg NEF» начала следить за этими сведениями, глобальные инвестиции в ветряную, солнечную энергию, биотопливо, биомассу, отходы и малую гидроэнергетику существенно увеличились. В годовом выражении инвестиции в чистую энергию за 20 лет увеличились с 33 миллиардов долларов до 300 миллиардов долларов.

Китай за десять лет превратился в ведущего производителя оборудования ВИЭ. Когда речь идет о солнечных панелях, то семь из десяти лучших производителей солнечных батарей являются китайскими компаниями.

Развитие технологий снизило расходы на строительство новых объектов возобновляемых источников энергии. Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Великобритания до 2050 года планируют перейти на использование только ВИЭ. После промышленной революции 2020 год был для электрических сетей Великобритании самым «зеленым» годом. Страна смогла прожить 67 дней без угля и планирует к 2025 году отказаться от традиционных источников энергии.

ВИЭ активно развиваются и в Испании. Согласно прогнозам, сектор солнечной энергии в этой стране растет в два раза быстрее, чем в Германии. В 2020 году Шотландия получила 97 процентов электроэнергии от возобновляемых источников. С ее помощью удалось удовлетворить потребности семи миллионов домохозяйств в электроэнергии. Эта страна планирует, что к 2030 году станет углеродно нейтральной от углеродного газа.

Возобновляемые источники способствуют усилиям по обеспечению энергобезопасности страны, повышению энергоэффективности, обеспечению стабильного развития отраслей экономики. Их прогресс в будущем невозможно представить без инновационных технологий, в том числе альтернативной генерации.

Масштабы работы, начатой по инициативе главы Узбекистана, еще более расширятся, повысится ее эффективность. Будут реализованы перспективные проекты в этом направлении.

На глобальном уровне важна не только забота о том, что пройдет лето, осень и наступит зима. Это предварительная подготовка к возможной кризисной ситуации, связанной с постепенным уменьшением традиционных энергоресурсов. «Зеленая» энергетика наряду с ускорением развития экономики страны является важным шагом и в охране окружающей среды.

Садритдин Туробжонов,

ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова доктор технических наук, профессор