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Уволенный глава Генштаба ВС Армении останется на посту до решения суда

Уволенный глава Генштаба ВС Армении останется на посту до решения суда Административный суд решил применить меру по обеспечению иска
В регионе
18 марта 2021 г. 10:34
Уволенный глава Генштаба ВС Армении останется на посту до решения суда
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Административный суд Армении принял решение оставить на своем посту уволенного премьером начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна до вынесения окончательного решения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян.

"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на пять лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента", - отметил адвокат.

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Версия на английском языке Dismissed chief of General Staff of Armenian Armed Forces to remain in office

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