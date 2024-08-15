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УВКПЧ ООН запросил у РФ доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области

УВКПЧ ООН запросил у РФ доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направило российской стороне запрос о доступе своих сотрудников в Курскую, Белгородскую и Брянскую области для оценки ситуации с правами человека на фоне боевых действий на этих территориях.
В регионе
15 августа 2024 г. 15:26
УВКПЧ ООН запросил у РФ доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направило российской стороне запрос о доступе своих сотрудников в Курскую, Белгородскую и Брянскую области для оценки ситуации с правами человека на фоне боевых действий на этих территориях.

Как передает Report, об этом заявила ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

"Могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от боевых действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека", - отметила Троссел.

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Версия на английском языке UN says has asked Moscow for access to under-fire border areas
Версия на азербайджанском языке BMT Ali Komissarlığı Rusiyadan Kursk vilayətinə giriş üçün icazə tələb edib

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